Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM Железнодорожники заблокировали альтернативный объезд закрытого моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, чем отрезали хуторян от областного центра. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

«Так сейчас выглядит проезд на хутор Калинин (Мясниковский район) через [посёлок] Каратаево. После закрытия моста на улице Малиновского люди начали срезать путь по этой дороге, которой раньше пользовались только железнодорожники — как технологическим проездом. Видимо кто-то в верхушке решил «так не доставайся же ты никому» и приказал вкопать столбы. Ни себе, ни людям», — написал автор видео.

ИА REGNUM сообщало, что аварийный путепровод был закрыт 4 января. Жителям Ростовской области и Ростова-на-Дону предложили две альтернативные схемы объезда. Однако одобрения у автомобилистов они не нашли.

Тем временем подрядчик реконструкции моста на улице Малиновского приступил к демонтажу аварийного путепровода.

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