Чемальский район, Алтай, , 12:15 — REGNUM Известные среди туристов Голубые озёра в Чемальском районе Республики Алтай сковало льдом. Это произошло впервые за несколько лет, передаёт портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на слова местных жителей.

Озёра расположены возле села Аскат и получили своё название благодаря характерному бирюзовому цвету своих вод. Зимой озёрам даже в сильные морозы не дают замёрзнуть родники, бьющие со дна водоёмов.

Между тем, в республике в начале января установились аномальные холода. Как сообщало ИА REGNUM, 3−5 января температура местами опускалась до 35 градусов ниже нуля, а по юго-востоку столбик — до 40 градусов мороза. В настоящее время в регионе всё ещё сохраняется морозная погода.

«Ночью 07 января на территории Республики Алтай сохранится аномально холодная погода до минус 30…35 °С, 07−09 января в Улаганском и Кош-Агачском районах — сильный мороз до минус 40 °C и ниже», — отметили в Горно-Алтайском гидрометцентре.

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