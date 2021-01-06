Тацинский район, , 12:08 — REGNUM В шахтёрском посёлке Углегорский Ростовской области капитально отремонтировали школу 1959 года постройки. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«В трёхэтажном здании 1959 года постройки обучались более 200 человек, но растущее количество детей в поселке требовало расширения школы. Это предусмотрели в проекте и увеличили мощность учебного заведения до 400 мест», — написал глава региона в Instagram.

Работы на объекте образования начались в 2019 году. На ремонт школы и оснащение кабинетов было направлено более 124 млн рублей.