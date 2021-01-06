Пекин, , 12:07 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 32 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых 23 оказались локальными, еще девять — импортированными, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

Из общего числа локальных случаев, 20 было выявлено в Хэбэе и по одному — в Пекине, Ляонине и Хэйлунцзяне, говорится в ежедневном докладе Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Кроме того, два новых случая подозрения на инфекцию было выявлено в стране. Ни одного нового случая гибели от опасной инфекции в стране зафиксировано за сутки не было. Из больниц был выписан еще 21 переболевший.

Общее число заболевших в стране достигло 87 215 человек с начала эпидемии, из которых 443 человека проделают получать медицинскую помощь в больницах страны. Из больниц выписано 82 138 человек, еще 4634 человека скончались.