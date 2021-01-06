Пекин, , 12:02 — REGNUM Пекин ожидает сильный ветер начиная с утра 6 января при максимальной температуре воздуха минус 10 градусов Цельсия, сообщает агентство Синьхуа.

Столицу Китая ожидают сильные ветры, сообщили в Пекинском метеорологическом центре. В городе объявлен с 6 января желтый уровень опасности из-за продолжающихся морозом с ветром.

Температура воздуха может опуститься до ниже минус 12 градусов Цельсия в период с 6 по 8 января. В Пекине действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого к оранжевому и красному.