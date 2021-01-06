Пекин, , 11:58 — REGNUM Метеорологические власти Китая продлили синий уровень предупреждения о погодной опасности в связи с холодами, обрушившимися на северные и южные районы страны, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

С 6 по 8 января в некоторых районах провинций Шаньси, Шаньдун, Цзянсу, Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь, а также в Шанхае ожидается падение температур на 10 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Холодный воздух принесет сильные ветры в ряд районов вдоль реки Янцзы и к северу от реки. Центр рекомендует жителям данных районов приготовиться к холодной ветренной погоде.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень опасности возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному.