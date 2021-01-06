Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Губернаторскую рождественскую ёлку жители Ростовской области могут посетить онлайн. Трансляция праздничного концерта состоится в полдень 7 января, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

«В рождественском концерте примут участие ведущие солисты музыкального театра, артисты хора, детской хоровой капеллы, хоровой ансамбль BestTseller и артисты балета», — уточнили власти.

Концерт покажут на телеканале «Дон-24» и на сайте информагентства «Дон-24».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области губернаторская новогодняя ёлка в связи с пандемией также состоялась в онлайн-формате. Все желающие смогли увидеть сказку «Новогодние приключения Дюймовочки» в преддверии Нового года.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернаторскую ёлку в Ростовской области проведут дистанционно