Ростов-на-Дону, 6 января 2021, 11:54 — REGNUM Губернаторскую рождественскую ёлку жители Ростовской области могут посетить онлайн. Трансляция праздничного концерта состоится в полдень 7 января, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
«В рождественском концерте примут участие ведущие солисты музыкального театра, артисты хора, детской хоровой капеллы, хоровой ансамбль BestTseller и артисты балета», — уточнили власти.
Концерт покажут на телеканале «Дон-24» и на сайте информагентства «Дон-24».
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области губернаторская новогодняя ёлка в связи с пандемией также состоялась в онлайн-формате. Все желающие смогли увидеть сказку «Новогодние приключения Дюймовочки» в преддверии Нового года.
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