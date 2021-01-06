Москва, , 11:53 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 24 217 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявлены в 84 субъектах Федерации из 85 (не зарегистрированы случая заражения в Чукотском автономном округе). При этом 11% выявленных за сутки случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа от последствий COVID-19 скончались 445 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 23 055 человек.

На первом месте по суточному приросту числа случаев заражения коронавирусом среди регионов по-прежнему находится Москва — 5142 случая. Далее следуют: Санкт-Петербург (3341), Московская область (1097), Нижегородская область (464).