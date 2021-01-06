Ульяновск, , 11:47 — REGNUM В Ульяновской области за сутки подтверждено 245 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 6 января, в Ульяновской области всего лабораторно выявлен 37 091 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 245.

Победили болезнь 34 575 пациентов, доля выздоровевших составила 91,22%. За последние сутки от COVID-19 вылечились 203 пациента. В Ульяновской области в настоящее время насчитывается 2852 активно больных COVID-19.

Новых смертельных исходов в регионе нет. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 474 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого выявлено заражение коронавирусом и который находился в реанимации, чувствует себя «гораздо лучше». По его словам, «самое страшное позади».

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