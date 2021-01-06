Балашиха, Московская область, , 11:44 — REGNUM В ночь с 6 на 7 января в главном храме Росгвардии в Балашихе (Москвовская область) впервые пройдёт рождественское богослужение. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии, его проведёт настоятель протоиерей Максим Беликов.

Литургия состоится с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

Также отмечается, что во время рождественской службы будет совершен крестный ход.

Прихожане услышат звон 14 колоколов, установленных на звоннице храма.