Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с количеством выздоровевших, составив соответственно 92 и 89. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 6 января, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 16 977 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 92.

Выздоровел в республике 15 321 пациент, что составляет 90,1% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки вылечились 89 пациентов. В настоящее время в Чувашии насчитывается 1085 активно больных COVID-19.

Кроме того, в республике от COVID-19 умерли ещё 11 человек. Таким образом, всего в Чувашии скончался 591 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках борьбы с коронавирусом на предстоящие православные праздники — Рождество и Крещение — выработаны санитарно-противоэпидемические рекомендации. Основные защитные меры остаются прежними: масочный режим, соблюдение безопасной дистанции. Так же в управлении Роспотребнадзора рекомендуют ограничить численность участников богослужений и других религиозных мероприятий как в храмах, так и на улицах.

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