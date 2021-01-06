Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 389 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 5 января 2020 года в области было зарегистрировано 392 носителя вируса SARS-CoV-2. Теперь в регионе подтверждено 60 973 случая заражения.

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (207), Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Сухого Лога, Серова, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности для профилактики COVID-19.

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