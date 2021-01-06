Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано десять летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 января.

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От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались семь женщин в возрасте от 69 до 94 лет и трое мужчин в возрасте от 38 до 59 лет. Все ковид-пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 157 человек.

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