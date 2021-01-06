Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 391 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 января. Накануне было выявлено 387 носителей коронавируса.

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Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 39 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Ростове-на-Дону (173), Таганроге (13), Батайске, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске (по 12). Среди носителей инфекции — 24,5% людей старше 66 лет, 4,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 53 тыс. 994 случая заражения коронавирусом.

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