Чебоксары, 6 января 2021, 11:28 — REGNUM В Чувашии в рамках борьбы с коронавирусом, в ходе которой «наметилась стабилизация заболеваемости», на предстоящие православные праздники выработаны санитарно-противоэпидемические рекомендации. Основные защитные меры — ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничение численности участников богослужений и других религиозных мероприятий как в храмах, так и на улицах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»
7 января православные верующие отмечают Рождество Христово, 19 января — Крещение. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует соблюдать ряд мер в связи с пандемией коронавируса.
В числе других мер — проветривание помещений, использование санитайзеров, дезинфекция используемых религиозных предметов.
Так же в ведомстве считают, что в мероприятиях, которые проводятся на улицах, следует ограничить количество участников до 50 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Чуваши Надежда Луговская заявила, что в республике в рамках борьбы с коронавирусом «наметилась стабилизация заболеваемости». По её словам, на вторую и третью неделю декабря зарегистрирован «незначительный рост», на четвёртой неделе декабря и в первую неделю января отмечается снижение регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что патриарх Моосковский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество Христово молиться за зараженных коронавирусом и помогать ближним.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии заявили о «стабилизации заболеваемости» COVID-19
Читайте развитие сюжета: За сутки в Чувашии умерли 11 пациентов с коронавирусом