Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чувашии в рамках борьбы с коронавирусом, в ходе которой «наметилась стабилизация заболеваемости», на предстоящие православные праздники выработаны санитарно-противоэпидемические рекомендации. Основные защитные меры — ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничение численности участников богослужений и других религиозных мероприятий как в храмах, так и на улицах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

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7 января православные верующие отмечают Рождество Христово, 19 января — Крещение. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует соблюдать ряд мер в связи с пандемией коронавируса.

«При организации празднования Крещения раздачу воды осуществлять с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, не создавая большое скопление людей. Главам администраций муниципальных районов и городских округов рекомендовано обеспечить допуск купающихся в купели по очереди, чтобы не создавать большого скопления людей на небольших участках.

Рекомендуется в церквях ввести ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий — это обязательное ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации, использование защитных масок священнослужителями при невозможности соблюдения социальной дистанции, в том числе при совершении таинства исповеди, причащения, соблюдение мер социального дистанцирования не менее 1,5 метров в помещении и на территории религиозных организаций», — сказала Надежда Луговская.

В числе других мер — проветривание помещений, использование санитайзеров, дезинфекция используемых религиозных предметов.

Так же в ведомстве считают, что в мероприятиях, которые проводятся на улицах, следует ограничить количество участников до 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Чуваши Надежда Луговская заявила, что в республике в рамках борьбы с коронавирусом «наметилась стабилизация заболеваемости». По её словам, на вторую и третью неделю декабря зарегистрирован «незначительный рост», на четвёртой неделе декабря и в первую неделю января отмечается снижение регистрируемых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что патриарх Моосковский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество Христово молиться за зараженных коронавирусом и помогать ближним.

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