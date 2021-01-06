Москва, 6 января 2021, 11:20 — REGNUM В России за сутки выявили 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Такие данные 6 января опубликовал Оперштаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»
Как уточняется, в 11% случаев не было клинических проявлений болезни.
Лидером среди регионов РФ по заболеваемости остаётся Москва — 5142. Далее следует Санкт-Петербург (3341 случай за сутки) и Московская область (1097 случаев).
Медики призывают вызывать врача, если есть любые симптомы ОРВИ.