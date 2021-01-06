Горно-Алтайск, , 11:13 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число выявленных случаев достигло 14 125.

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Лидером по приросту в этот раз стал Майминский район, где выявлено 17 заразившихся. В Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе — по 10 новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Турочакского, Улаганского, Шебалинского, Чемальского и Усть-Канского районов.

«В 49 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек — симптомы пневмонии», — отметили в штабе.

Тем временем, выздоровели от COVID-19 за сутки 36 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус побороли 13 336 человек.