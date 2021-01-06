Стокгольм, , 11:27 — REGNUM После очередного обновления статистики 5 января число летальных случаев заболевания COVID-19 в Швеции вплотную приблизилось к отметке в 9 000 человек. В свою очередь, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл предупредил, что эта и следующая недели могут стать решающими относительно уровня распространения коронавирусной инфекции в Швеции. Об этом сообщила газета Aftonbaldet.

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«Сейчас приближается большая угроза», — настороженно заявил Тегнелл.

По словам эпидемиолога, по-прежнему наиболее активно коронавирус распространяется на рабочих местах. Однако теперь, когда многие возвращаются в офисы после рождественских и новогодних праздников, существует большой риск повторного роста уровня распространения вируса.

«Если мы не будем предельно осторожными, соблюдать социальную дистанцию, а будем лишь создавать новые цепочки заражения, то, к сожалению, существует большой риск того, что мы вновь увидим обширное распространение коронавирусной инфекции. Поэтому очень важно то, как мы будем себя вести в следующие две недели», — предупредил Тегнелл.

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