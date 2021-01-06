Хайкоу, Китай, , 11:07 — REGNUM Новый суд интеллектуальной собственности, базирующийся на острове Хайнань на юге Китая, начал свою работу, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Названные в честь хайнаньского свободного порта, новый IP-суд будет заниматься гражданскими, административными и уголовными делами провинции, связанными с патентами, техническими секретами, компьютерным программным обеспечением, а также новыми дизайнами интегральных схем.

Сфера его юрисдикции будет отличаться от аналогичных судов в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, которые занимаются только гражданскими и административными делами.

Проект закона по созданию нового суда был одобрен в декабре 2020 года на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).