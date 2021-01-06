д. Агалатово, , 11:29 — REGNUM В деревне Агалатово Всеволожского района Ленинградской области спасатели сняли с дерева рысь, которая несколько дней пугала местных жителей. Об этом 6 января сообщили в официальной группе ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

В Ленобласти спасатели сняли с дерева рысь ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское

Операцию по спасению лесной хищницы спасатели провели поздним вечером 5 января. В 23:11 поступило сообщение о том, что в деревне Агалатово на дереве сидит рысь. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово, ПСО «Экстремум» и организация по отлову диких животных «Сирин».

"По прибытию животное введено в наркоз и снято с дерева, передано в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных», — рассказали в спасательной службе.

Ранее в Петербурге в квартире были обнаружены две особи рыси обыкновенной. Хозяйка квартиры ежедневно их выгуливала, что заметили жильцы дома, обеспокоенные соседством с хищниками.

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