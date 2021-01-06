Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Во время новогодних праздников жители Швеции резко сократили количество совершаемых поездок. Об этом сообщил мобильный оператор Telia, проанализировав передвижения абонентов сети с помощью анонимных агрегированных мобильных данных в таких ленах, как Стокгольм, Вестра-Гёталанд и Сконе.

Результаты замеров показали, что поездки в трех регионах сократились чуть более чем на 40% по сравнению с 2019 годом.

В то же время в компании подчеркнули, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в больших городах наблюдались массовые скопления граждан, решивших посмотреть на новогодний салют. Тем не менее, количество любителей посмотреть на фейерверки в больших компаниях также снизилось в 2020 году.

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