Чжэнчжоу, Китай, , 11:01 — REGNUM Центральная китайская провинция Хэнань построит 27 новых водно-болотных парков в рамках кампании защиты и восстановления водно-болотных угодий, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

По данным провинциального бюро лесничества, в 11 города региона будут созданы водно-болотные парки, включая столицу региона город Чжэнчжоу. Все они будут использоваться в научных, культурных, образовательных и рекреационных целях.

За прошедшие пять лет провинция Хэнань значительно усилила защиту водно-болотных угодий. На конец 2020 года площадь таких угодий, находящихся под защитой в провинции, достигла 326 тыс. га или 52% от общих их площадей в провинции. Это на 37% больше, чем в 2015 году.

Благодаря усилиям по защите, более 150 видов редких птиц на водно-болотных угодиях вдоль реки Хуанхэ сейчас лучше защищены, сообщили в бюро лесничества.