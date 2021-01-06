Стокгольм, , 11:29 — REGNUM За несколько дней до вступления в силу новых рекомендаций Агентства общественного здравоохранения о введении масочного режима в общественном транспорте, жители Швеции начали активно запасаться средствами индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания. Об этом со ссылкой на данные по продажам государственной аптечной сети Apoteket сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Мы действительно заметили рост продаж. Сейчас все в погоне за масками», — заявила представитель Apoteket Жанетт Перссон.

Рост спроса на медицинские маски был зафиксирован 21 декабря, спусти три дня после того, как Агентство общественного здравоохранения представило новые рекомендации.

«Тогда за один день мы продали 9 000 масок. Это соответствует примерно годовому объему», — отметила Перссон.

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