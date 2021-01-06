Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд журналистам.

Цитата из х∕ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США

Как передаёт ТАСС, температура опустится ночью до минус 25 — минус 30 градусов по Цельсию в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях. «Что ниже нормы на пять-десять градусов, совершенно холодная погода», — уточнил Вильфанд.

Аномальные морозы ожидаются и в ряде регионов Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, в период новогодних праздников резкое похолодание произошло во многих субъектах РФ. А в Иркутской области из-за морозов ухудшилась пожарная обстановка.

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