Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано еще четыре летальных исхода от COVID-19. Об этом 6 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 25 146 зараженных, из них 22 477 человек выздоровели, в том числе 173 — за прошедшие сутки, 279 человек умерли. Продолжают лечение 2 390 человек.

В свою очередь региональный оперштаб сообщает, что в настоящий момент в регионе развернуто 3226 коек для лечения ковида и пневмоний, из них свободны 912 коек (28,27%), в том числе 215 реанимационных. Отметим, что ежедневно в больницы региона больше всего госпитализируются пациенты с внебольничной пневмонией, только за 4 января их было 138 человек, в то время как с подтвержденным коронавирусом — 53 пациента.

Добавим, в Ленобласти продолжает действовать деление районов региона по системе «светофор». Наиболее сложная обстановка по заболеваемости наблюдается в густонаселенных районах: Всеволожский, там заболели за все время пандемии 5787 человек, выздоровели 5237, умерли 36 человек; Гатчинский район — заболели 3894 жителя, выздоровели 3501 человек, умерли 54 заболевших; Выборгский район — 2293 зараженных, из них выздоровели 2018, умерли 10 человек.

Также в «красной» зоне: Тосненский район — заболели 1281 человек, из них выздоровели 1093 человека, а умерли 40 жителей; Тихвинский район — 1268 заболевших, 1096 выздоровевших, 10 умерших; Киришский — 1178 заболевали, 1046 выздоровели и семь умерло; Сланцевский — 713 зараженных, 670 выздоровевших и девять умерших.

В «желтой» зоне находятся Подпорожский, Приозерский, Ломоносовский, Волосовский, Лужский и Кировские районы. Наиболее спокойная обстановка наблюдается всего в четырех районах — Кингисеппском, Волховском, Бокситогорском и Лодейнопольском. Они находя в «зеленой» зоне, где действуют минимальные ограничения.

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