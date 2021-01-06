Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Комендантский час, действующий в Грузии для профилактики пандемии с 21:00 до 05:00, в ночь с 6 на 7 января будет отменён. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Сообщается, что решение это принято для того, чтобы жители страны могли принять участие в рождественской литургии. При этом, в правительстве призвали население встретить Рождество в тесном семейном кругу.

В Грузинской православной церкви (ГПЦ) ранее Объявили, что патриарх Илия Второй начнет рождественское богослужение 6 января в 23:00 по местному времени (22:00 мск).

Стоит отметить, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой ГПЦ отменила традиционное для Грузии рождественское шествие «Алило».

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