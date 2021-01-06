Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии в рамках борьбы с коронавирусом «наметилась стабилизация заболеваемости». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская.

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По данным на 5 января, в Чувашии суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 8,3 на 100 тыс. населения, в России — 15,9.

«Наметилась стабилизация заболеваемости. Со второй недели декабря рост незначительный — на 4%, на третьей неделе декабря — на 2%, с четвёртой недели — снижение на 5,9%, за последнюю неделю — снижение на 9,4%», — сказала Надежда Луговская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии начал освобождаться коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время в республике свободно более 900 коек из почти 3,1 тыс. развёрнутых ковидных коек. В стационарах лечатся от COVID-19 более 2,1 тыс. пациентов.

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