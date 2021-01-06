Ставрополь, , 10:46 — REGNUM Школы Ставропольского края начнут третью четверть в очном формате. С 11 января учащиеся вновь сядут за парты по всех школах региона. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства образования.

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«Во всех школах края учебный процесс с 11 января начнется в очном формате.<…> Вузы края продолжат обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по 6 февраля 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе со студентами высших учебных заведений учиться дистанционно продолжат до 6 февраля студенты колледжей и техникумов.

Как сообщало ИА REGNUM, школы, расположенные в крупных городах Ставрополья, перешли на дистанционную форму обучения с 14 декабря 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Вузы и ссузы края дают знания дистанционно с 1 ноября.

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