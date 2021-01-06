Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлен 3341 новый носитель коронавирусной инфекции, сообщили 6 января в федеральном оперштабе. Это на 308 случаев, или на 8,4%, меньше аналогичного показателя за предыдущие сутки.

Это наибольший уровень суточного снижения за последнее время. Возможно, он напрямую связан с уменьшением объемов тестирования в первые дни нового года.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 263 997 случаев заражения за время пандемии. Из числа заболевших граждан выздоровели 158 499 человек, в том числе за 5 января из стационаров и с амбулаторного лечения выписали 1788 человек.

За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 58 летальных исходов от COVID-19. Это на 15 смертей меньше, чем было в предыдущие сутки. По суточной смертности в этот раз Петербург находится на второй позиции, после Москвы (70 смертей).

С учетом новых данных, непосредственными жертвами ковида в Петербурге с начала пандемии стали 8135 человек.

За последние сутки в России выявили 24 217 случаев коронавируса (+0,7%). Нарастающим итогом зарегистрирован 3 308 601 случай инфекции в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 445 смертей. Выздоровели 2 685 723 человека.

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