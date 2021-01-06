Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чувашии от гриппа привиты почти 657 тыс. жителей, от COVID-19 вакцинацию прошли 577 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба республики министр здравоохранения Владимир Степанов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Глава ведомства в своём докладе отметил, что в Чувашии против гриппа привиты 656,9 тыс. жителей, в том числе более 198 тыс. детей. В целом иммунизацией охвачено 54% населения республики.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 577 человек, в том числе 429 человек медицинских работников, 148 сотрудников образовательных и социальных организаций, волонтёры. Владимир Степанов пояснил, что это категории граждан, которые получают прививку «в первоочередном порядке».

Вакцинация от COVID-19 продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии снизился показатель тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Это связано с тем, что уменьшился поток «желающих пройти тест». Всего в республике проведено более 416 тыс. исследований на коронавирус методом ПЦР.