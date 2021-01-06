Москва, , 10:38 — REGNUM Патриарх Моосковский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с Рождественским посланием. Текст послания опубликован на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

Предстоятель Русской православной церкви призвал в Рождество Христово молиться за зараженных коронавирусом и помогать ближним.

«Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания», — сказано в послании Патриарха Кирилла.

При этом патриарх отметил, что многие люди сейчас не ходят в храмы «из-за вредоносного поветрия».

«Вознесем о них прошения милосердному Творцу, дабы он обновил их душевные и телесные силы», — призвал Кирилл.

Также он призвал молиться за здоровье и помощь всем врачам и медицинским работникам, которые самоотверженно борются за жизни людей.

Напомним, что Рождество Христово встретят 7 января в Русской православной церкви, а также в некоторых поместных православных церквях. Также 7 января Рождества встречают католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Уже сегодня в храмах Русской православной церуви проводятся праздничные торжественные богослужения. Патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя в Москве возглавит рождественское ночное богослужение