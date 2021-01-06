Кызыл, , 10:35 — REGNUM Сильные морозы на территории Тувы сохранятся всю первую декаду декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, ночная температура в этот период будет достигать — 42 градусов, днём столбик термометра может опускаться до — 30 градусов.

В связи с этим местных автомобилистов предупредили об увеличении рисков попадания в ДТП из-за ограниченной видимости и скользкого покрытия. Кроме того, затвердевшие на холоде шины приводят к увеличению тормозного пути. При определённых температурах становятся неэффективными шипы на колёсах.

Поэтому спасатели призвали водителей отказаться от дальних поездок. Для тех же, что вынужден ехать, на дорогах оборудованы пункты обогрева.

«Всего на территории республики развернуто 8 пунктов обогрева и питания на 382 человека На опасных участках ФАД подготовлены 2 стационарных пункта обогрева вместимостью 305 человек», — отметили в ведомстве.