Стокгольм, , 10:49 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл допустил, что вскоре Агентство общественного здравоохранения рассмотрит возможность досрочной вакцинации от COVID-19 некоторых групп медицинских работников. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что в настоящее время в Швеции приоритетной группой при вакцинации от COVID-19 являются пожилые граждане в целом и постояльцы домов престарелых. Однако эпидемиолог Тегнелл признал, что «необходимо внести коррективы». Если решение о досрочном включении медиков в кампанию по иммунизации будет принято, то, подчеркивают журналисты, первой группой, которой будет предоставлена возможность привиться, станут медработники реанимационных отделений.

«Мы понимаем, что необходимо внести эти коррективы на региональном уровне, чтобы обеспечить эффективное лечение», — заявил Тегнелл.