Челябинск, , 10:32 — REGNUM Православным христианам Челябинской области рекомендуется оставаться в рождественскую ночь дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной митрополии РПЦ.

Такие рекомендации вызваны «непростой эпидемиологической ситуацией», уточнили в структуре.

Тем же, кто всё-таки придёт в храм, придётся столкнуться с ограничениями. В религиозные сооружения разрешат впускать не более 25% человек от расчётной вместимости здания (в храме, вмещающем 200 человек, разрешат быть лишь 50 прихожанам). Необходимо соблюдение безопасной дистанции. Трансляция богослужений также будет проходить в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области зарегистрировано 37 924 случая заражения коронавирусом.

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