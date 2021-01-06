Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге тестирование на коронавирус прошли 20 837 человек, сообщили 6 января в городском оперштабе. Это более чем на 4,5 тыс. человек больше, чем сутками ранее, хотя пока далеко от уровня суточного тестирования в предновогодние дни декабря.

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На 6 января под медицинским наблюдением в Петербурге находится 680 человек, это почти вдвое меньше, чем сутками ранее. Из них 372 человека — на самоизоляции, 308 — контактные лица.

За сутки в Петербурге по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 7237 вызовов.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, можно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

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