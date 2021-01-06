Женева, Швейцария, , 10:13 — REGNUM Так называемый британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен уже в 41 стране. Об этом сообщается в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Напомним, что новый штамм коронавируса впервые был выявлен в Великобритании. Он получил название VOC-202 012/01. На сегодняшний день можно сказать, что особенностью этого штамма является более высокая контагиозность (заразность), само течение коронавирусной инфекции при заражении данным штаммом коронавируса не изменяется.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 5 января кроме Великобритании данный штамм коронавируса был в небольших количествах обнаружен ещё как минимум в 40 государствах.

Кроме того, в бюллетене ВОЗ сообщается о другом штамме коронавируса — 501Y. V2, который был впервые обнаружен в Южной Африке. Сейчас этот штамм зарегистрирован в семи странах.