Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 26 815, из которых более половины (54%) зарегистрированы в столице Улан-Удэ.

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К настоящему времени более 24 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах остаются 1211 пациентов с COVID-19, а занятость коечного фонда достигла 56,8%.

«В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет — 48), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65 — 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 26», — отметили в оперштабе.

За сутки также скончались ещё два пациента с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 606 летальных случаев от COVID-19. Скончавшиеся, как отмечается, страдали тяжёлой сопутствующей патологией.