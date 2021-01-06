Красноярск, , 10:12 — REGNUM В ночь с 6 на 7 января в Красноярске будут работать автобусы, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В рождественскую ночь будет организовано движение по одному маршруту от Свято-Успенского мужского монастыря и по четырем автобусным маршрутам от храма Рождества Христова.

В мэрии уточнили, что автобусы будут отправляться по мере завершения богослужения. Проезд будет бесплатным.

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