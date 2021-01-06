Москва, , 10:12 — REGNUM В Рождественскую ночь — с 6 на 7 января — работу метро и Московского центрального кольца (МЦК) продлят до 02:00. Об этом 6 января сообщил официальный сайт мэра Москвы.

«На Московских центральных диаметрах (МЦД-1 и МЦД-2) в канун праздника пустят дополнительные поезда. Последние будут выезжать с конечных станций около двух часов ночи. Полное расписание поездов можно найти на сайте АО «Центральная ППК», — сообщил сайт. — Пригородные электрички в ночь с 6 на 7 января будут ходить до 02:00. До 10 января сохранится график выходного дня. В праздничную ночь в Москве будет действовать 168 наземных маршрутов. Успеть на автобус или трамвай необходимо до 03:00. Также для горожан будет доступно 15 ночных маршрутов».

Кроме того, столичные власти подчеркивают, что с 1 по 9 января абсолютно все московские парковки бесплатны, а с 10 января они станут работать по воскресному режиму.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бюджет Москвы сбалансированный и с профицитом, поэтому городу не придётся ничего заимствовать.

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