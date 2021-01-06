Москва, , 10:10 — REGNUM По состоянию на 6 января в России проведено свыше 92,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

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За последние сутки проведено 268 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением на 6 января во всех регионах РФ остаются 647 397 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января в 84 регионах РФ выявили 24 246 новых случаев COVID-19.