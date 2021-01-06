Соль-Илецк, Оренбургская область, , 10:15 — REGNUM В Оренбургской области вынесли приговор в отношении иностранного гражданина, организовавшего нелегальный въезд и пребывание двух мигрантов на территорию России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отбывая наказание в ИК-1, мужчина, незаконно используя мобильный телефон, смог добиться нелегального въезда иностранцев на пассажирском поезде из Казахстана. Преступление было совершенно в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре. Решение вынес Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области выявили 14 нелегальных мигрантов из стран Средней Азии. Иностранцы выращивали овощи на ферме.

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