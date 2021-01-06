Абакан, , 09:49 — REGNUM Ещё шесть пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 января в правительстве региона.

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Умерли 70-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 63 до 87 лет.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 265 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 января в республике выявлено 18 156 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 765 человек.

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