Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чувашии снизился показатель тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Это связано с тем, что уменьшился поток «желающих пройти тест». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба республики министр здравоохранения Владимир Степанов.

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По данным на 5 января, в Чувашии показатель тестирования на коронавирус составляет 146,8 в расчёте на 100 тыс. жителей республики. Напомним, что чуть более месяца назад, 11 декабря, показатель тестирования составлял 193,9 на 100 тыс. населения.

«Показатель низкий. Он связан с тем, что отсутствует количество желающих. Тестируются практически все, включая тех, кто приходит на приём к врачу с признаками вирусной респираторной инфекции. То есть все тестируются», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, с начала пандемии в Чувашии проведено более 416 тыс. анализов методом ПЦР. Добровольное тестирование на коронавирус прошли свыше 54 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии начал освобождаться коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время в республике свободно более 900 коек из почти 3,1 тыс. развёрнутых ковидных коек.