Челябинск, , 09:42 — REGNUM Новые 298 случаев заражения коронавирусом выявили в Челябинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Люди в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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Среди новых заражённых — один школьник. Всего в области подтверждено уже 37 924 случая выявления коронавируса. В регионе зафиксировано 13 348 больных COVID-19.

Для сравнения, 5 января 2020 года, согласно данным федерального оперативного штаба, было зафиксировано 302 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Свердловской области 5 января зарегистрировали 392 случая заражения коронавируса.

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