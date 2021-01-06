Абакан, , 09:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 76 человек, выздоровели 194 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 января в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии выявлено 18 156 носителей коронавируса. Выздоровели 15 765 человек.

457 пациентов находятся в стационарах. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в республике было подтверждено 92 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 269 человек.

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