Чебоксары, , 09:33 — REGNUM В Чувашии начал освобождаться коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время в республике свободно более 900 коек из почти 3,1 тыс. развёрнутых ковидных коек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба республики министр здравоохранения Владимир Степанов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

По его словам, в настоящее время в Чувашии развёрнуто 3095 коек в 17 медицинских организациях, где проходят лечение 2 173 пациента с коронавирусом. Свободно 29,8% коек, или 922.

«Вывели из оборота 290 коек», — сказал глава регионального минздрава.

Владимир Степанов также напомнил, что 1 января 2021 года ковидный стационар развёрнут на базе Республиканского кардиологического диспансера, где перепрофилировано 90 коек.

«Данное мероприятие предпринято ввиду того, что именно на фоне коронавирусной инфекции обостряются все сердечно-сосудистые заболевания… Возникает риск угрозы инфаркта миокарда, инсультов и прочих сосудистых патологий и катастроф. Соответственно именно в кардиодиспансере будут заниматься лечением пациентов, имеющих COVID-19 и сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы», — пояснил министр здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, хирургический корпус диспансера до особого распоряжения будет работать с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых диагностирован COVID-19. Плановый приём пациентов продолжается в поликлинике и кардиологическом корпусе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах развернули ещё 90 ковидных коек

Читайте развитие сюжета: В Чувашии заявили о «стабилизации заболеваемости» COVID-19