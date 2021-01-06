Златоуст, Челябинская область, , 09:13 — REGNUM Следователи начали проверку после инцидента близ Златоуста (Челябинская область), где травмировался катавшийся на тюбинге 11-летний мальчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ребёнок катался на необорудованном лесном участке у города. Мальчик получил ушибы при ударе об дерево.

Спасатели доставили пострадавшего в больницу, где ему оказали оказали всю необходимую помощь. Сейчас ребёнка передали родителям, его состояние оценивается как стабильное. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон массового катания на коньках открыли в Челябинске 9 декабря 2020 года.

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