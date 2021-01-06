Сухум, , 09:12 — REGNUM 141 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 5 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 585 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 141 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 205 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 22 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 9323 носителей SARS-CoV-2. Из них 7187 победили инфекцию. За это время 131 пациент с диагнозом COVID-19 скончался.

В течение 4 января в республике выявили 133 носителей SARS-CoV-2 в результате 470 исследований на коронавирус.

Стоит отметить, что накануне стало известно о госпитализации премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. Сообщается, что самочувствие у него стабильное, но потреобовалось наблюдение в стационаре.