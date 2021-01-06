Чебоксары, , 08:59 — REGNUM В Чувашии по итогам 11 месяцев прошлого года рождаемость сократилась, а смертность выросла. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации ведомства, в январе — ноябре 2020 года в республике родились 10 250 детей. Это на 460 младенцев меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период, в целом рождаемость сократилась на 4,3%.

Среди новорожденных 3482 ребенка (или 34% от общего числа родившихся живыми) были первенцами в семьях, 3729 детей (36,4%) родились вторыми, 2257 детей (22%) — третьими, 768 детей (7,5%) — четвёртыми и более.

Умерли за указанный период в Чувашии 16 643 жителя, что на 2673 больше, чем было в январе — ноябре прошлого года. Смертность выросла на 19,1%.

Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза (в январе — ноябре 2019 года рост составлял 30,4%).