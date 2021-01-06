Сухум, , 09:12 — REGNUM Премьер-министра Абхазии Александра Анкваба госпитализировали с диагнозом COVID-19. Об этом 5 января сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

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Сообщается, что главу абхазского правительства положили Гудаутскую республиканскую больницу, переоборудованную под «ковидный» центр. В пресс-службе подчеркнули, что состояние здоровья Анкваба стабильное, отрицательной динамики не наблюдается, но наблюдение за ним требуется проводить в стационаре.

Напомним, о том, что премьер-министру Абхазии поставили диагноз COVID-19, стало известно 30 декабря 2020 года. Тогда сообщили, что у него легкие симптомы заболевания. Сначала Анкваб проходил лечение на самоизоляции.

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